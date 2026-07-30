Prabowo: Kalau Perlu Kita Kembali Pakai Ijuk dan Rumbai
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan karat dari seng yang banyak dipakai di rumah-rumah Indonesia ini tidak baik untuk kesehatan.
Prabowo bahkan menyebutkan dulu bangsa Indonesia justru tidak memakai seng, tetapi menggunakan ijuk dan rumbai.
Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, pada Kamis (30/7).
“Aslinya bangsa Indonesia tidak make seng. Kalau perlu kita kembali pakai ijuk, kembali pakai rumbai, kalau tidak kita harus cari,” ucap Prabowo.
Di jaman sekarang, Prabowo pun menyarankan agar sebaiknya atap rumah menggunakan genteng.
“Genteng bukan teknologi baru, rakyat kita dari dulu pakai genteng. Seng ini cepat berkarat. Karat ini tidak baik untuk kesehatan,” kata dia.
Ketua Umum Partai Gerindra itu bilang bahwa karat dari seng justru sangat tidak baik untuk kesehatan.
Dia memperkirakan penyakit paru-paru terutama pada anak muda saat ini bukan hanya berasal dari asap rokok, melainkan juga penyebab lainnya termasuk karat seng.
Presiden Prabowo menyebutkan bahwa dulu bangsa Indonesia justru tidak memakai seng, tetapi menggunakan ijuk dan rumbai.
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