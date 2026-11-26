jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan keras kepada aparat tentang pentingnya integritas dalam menegakkan hukum dan menjaga keberlangsungan negara.

Prabowo menegaskan negara bisa mengalami kehancuran apabila institusi yang seharusnya melindungi rakyat justru diisi aparat yang korup dan tidak menjalankan tugas dengan baik.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara “Pemusnahan Barang Bukti Narkoba 601,7 Ton dan Pengungkapan Penipuan Daring Jaringan Internasional”, di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, pada Kamis (26/11).

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa salah satu unsur penting yang membuat sebuah negara dan peradaban mampu bertahan dalam waktu panjang adalah keberadaan institusi pemerintahan dan keamanan yang unggul.

Dia menyebutkan terdapat tiga unsur utama yang menjadi kesamaan peradaban besar, yakni birokrasi yang unggul, tentara yang unggul, serta kepolisian dan intelijen yang unggul.

Menurut Prabowo, birokrasi yang unggul akan menciptakan pemerintahan bersih. Sementara tentara, kepolisian, dan intelijen yang kuat akan menjamin keamanan negara.

“Kalau tentaranya brengsek, kalau jenderal-jenderalnya korup, kalau intelnya brengsek, kalau polisinya brengsek, kalau ASN-nya brengsek, kalau birokrat-birokratnya brengsek, korupsi merajalela, negara itu hancur. Ini sejarah, saudara-saudara,” ucap Prabowo.

Dia juga mengingatkan bahaya apabila lembaga negara yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat justru menjadi pelindung bagi para pelaku kejahatan.