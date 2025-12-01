Prabowo: Kapal Besar Sudah Bisa Merapat di Sibolga, Hercules Tiap Hari Dikerahkan

jpnn.com, SUMATERA UTARA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan kondisi alam yang ekstrem menimbulkan tantangan besar dan menyebabkan sejumlah jalur masih terputus.

Meski begitu, dia menjamin pemerintah memastikan seluruh upaya dilakukan untuk mempercepat pemulihan.

Hal itu dikatakan Presiden Prabowo saat meninjau penanganan bencana banjir bandang dan longsor di wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

“Memang kondisi alam sangat menantang, sangat menimbulkan kesulitan. Banyak jalur masih terputus, tapi kami segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami,” kata Prabowo dalam rilis resmi Biro Pers, pada Senin (1/12).

Menurut Prabowo, salah satu fokus utama adalah kelancaran distribusi bahan bakar di daerah terdampak.

Dia menyebutkan bahwa jalur logistik telah mulai terbuka, termasuk melalui jalur laut dengan masuknya kapal berkapasitas besar ke Pelabuhan Sibolga.

“Sekarang masalah BBM, tapi kapal besar sudah bisa merapat di Sibolga,” kata dia.

Selain itu, dukungan udara terus dimaksimalkan. Pesawat Hercules dikerahkan setiap hari untuk mengangkut bantuan ke titik-titik yang dapat dijangkau.