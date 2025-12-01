menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Prabowo: Kapal Besar Sudah Bisa Merapat di Sibolga, Hercules Tiap Hari Dikerahkan

Prabowo: Kapal Besar Sudah Bisa Merapat di Sibolga, Hercules Tiap Hari Dikerahkan

Prabowo: Kapal Besar Sudah Bisa Merapat di Sibolga, Hercules Tiap Hari Dikerahkan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada tiga eks direksi ASDP, yakni Ira Puspadewi, Harry Muhammad Adhi Caksono dan Muhammad Yusuf Hadi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, SUMATERA UTARA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan kondisi alam yang ekstrem menimbulkan tantangan besar dan menyebabkan sejumlah jalur masih terputus.

Meski begitu, dia menjamin pemerintah memastikan seluruh upaya dilakukan untuk mempercepat pemulihan.

Hal itu dikatakan Presiden Prabowo saat meninjau penanganan bencana banjir bandang dan longsor di wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Baca Juga:

“Memang kondisi alam sangat menantang, sangat menimbulkan kesulitan. Banyak jalur masih terputus, tapi kami segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami,” kata Prabowo dalam rilis resmi Biro Pers, pada Senin (1/12).

Menurut Prabowo, salah satu fokus utama adalah kelancaran distribusi bahan bakar di daerah terdampak.

Dia menyebutkan bahwa jalur logistik telah mulai terbuka, termasuk melalui jalur laut dengan masuknya kapal berkapasitas besar ke Pelabuhan Sibolga.

Baca Juga:

“Sekarang masalah BBM, tapi kapal besar sudah bisa merapat di Sibolga,” kata dia.

Selain itu, dukungan udara terus dimaksimalkan. Pesawat Hercules dikerahkan setiap hari untuk mengangkut bantuan ke titik-titik yang dapat dijangkau.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan jalur logistik telah mulai terbuka, termasuk melalui jalur laut dengan masuknya kapal besar ke Sibolga.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI