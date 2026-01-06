Prabowo ke Cak Imin: PKB Harus Diawasi Terus Ini

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melontarkan guyonan kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Guyonan itu dilontarkan saat Prabowo memimpin retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, pada Selasa (6/1).

Mulanya, Prabowo menyampaikan taklimat atau arahan pembuka dalam retret tersebut.

Sebelum beralih ke inti pembahasan yang tertutup, Prabowo meminta wartawan yang meliput untuk keluar ruangan.

"Saudara-saudara, banyak sekali yang kita akan review, tetapi saya kira taklimat yang selanjutnya sebaiknya kawan-kawan media kita istirahat dulu. Kalau perlu mungkin makan dan minum kopi sambil saya memberi petunjuk-petunjuk yang lebih rinci," ucap Prabowo.

"Jadi, ada hal-hal yang boleh terbuka tapi ada hal-hal yang sebaiknya kita simpan dulu, saudara-saudara," lanjutnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu lalu meminta persetujuan kepada jajaran kabinet yang hadir dalam rapat.

Dia berseloroh, biasanya persetujuan kerap didapati dalam rapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.