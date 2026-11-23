jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menumpangi mobil berkelir putih tiba di Gedung Nusantara IV, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11) sekitar pukul 16.50 WIB.

Prabowo datang untuk menyerahkan secara langsung usul dua nama calon wakil presiden (cawapres) ke MPR RI.

Diketahui, posisi Wapres RI masih kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat berhenti ke MPR RI pada Kamis (12/11).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta para Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa terlihat menyambut kehadiran Prabowo ketika tiba di lobi Gedung MPR.

Selain itu, terlihat Ketua dan Wakil Ketua Komisi III Habiburokhman serta Rano Alfath menyambut kehadiran Prabowo.

Prabowo sempat menyapa awak media sebelum menuju ruang penyerahan surat dua nama cawapres di Gedung Nusantara IV.

Baca Juga: MPR Siap Terima Dua Nama Cawapres dari Presiden Prabowo Hari Ini

Namun, Kepala Negara tak memberikan banyak pernyataan ke hadapan awak media, sembari bercanda menunjukkan gerakan silat.

Setelah itu, Prabowo langsung menuju ruang penyerahan surat di Gedung Nusantara IV yang disambut pimpinan MPR dari berbagai fraksi.