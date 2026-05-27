Prabowo ke Paris demi Perkuat Kerja Sama dengan Prancis

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Republik Prancis, pada Selasa (26/5) sekitar pukul 09.50 waktu setempat (WS).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan ketibaan itu menandai dimulainya rangkaian state visit (kunjungan resmi kenegaraan) Prabowo di Prancis.

“Yang undangannya telah diagendakan sejak tahun lalu dan sempat mengalami beberapa kali penjadwalan ulang,” ucap Teddy dalam keterangannya.

Ketibaan Prabowo di bandara disambut oleh Menteri Tenaga Kerja dan Solidaritas Prancis Jean-Pierre Farandou dan regu jajar kehormatan.

Tak hanya itu, kunjungan Presiden Prabowo di Prancis turut disambut warga negara Indonesia yang telah menunggu sejak pagi hari di hotel tempat Prabowo menginap.

Menurut Teddy, saat ini kedua negara memiliki sejumlah kerja sama strategis di berbagai bidang.

“Saat ini, Indonesia memiliki banyak kerja sama super strategis dengan Prancis, dan state visit ini diharapkan makin memperkuat posisi Indonesia di Eropa, khususnya Prancis,” kata dia.

Selain itu, hubungan bilateral Indonesia dan Prancis juga dinilai memiliki peran yang saling melengkapi dalam hubungan global.