Prabowo ke Rusia, Putin Tahu Indonesia Punya Rencana Ini dan Siap Membantu

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pertemuan di Istana Kremlin, Moskow, Rabu (10/12/2025). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto

jpnn.com - Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan komitmennya untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Hal itu disampaikan Putin pada pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Rabu (10/12/2025) waktu setempat.

Prabowo berkunjung ke Moskow setelah menuntaskan lawatan kenegaraannya di Islamabad, Pakistan.

Di Moskow, Rusia, Prabowo diterima Presiden Putin untuk kedua kalinya sebagai Presiden, sejak kunjungan terakhir di St. Petersburg, Rusia, pada Juni 2025.

Saat pertemuan dengan Prabowo, Putin menyampaikan bahwa negaranya punya prospek yang sangat baik di bidang energi, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir.

"Saya tahu bahwa negara Anda memiliki rencana seperti itu, dan kami selalu siap membantu," kata Putin kepada Prabowo sebagaimana disaksikan dari tayangan langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/12/2025).

Selain masalah nuklir, Putin mengungkapkan Rusia juga tertarik untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia di bidang industri hingga pertanian.

Hubungan kerja sama strategis tersebut terus diperdalam dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara.

