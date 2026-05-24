Prabowo: Kekayaan Indonesia Harus Dinikmati Rakyat, Bukan Segelintir Orang

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kekayaan yang ada di Indonesia harus dinikmati oleh rakyat.

Dia menyebutkan Indonesia adalah negara yang sangat kaya, tetapi banyak kekayaan yang justru “bocor”.

Hal itu dia katakan saat sambutan usai panen di tambak Budi daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Desa Tegalretno, Ladang, Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah, pada Sabtu (23/5).

“Kekayaan itu harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya segelintir saja,” ucap Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku bertekad dan berusaha keras agar kekayaan alam Indonesia bisa dinikmati oleh rakyat.

“Saya akan berusaha sekuat tenaga saya dan tenaga semua pembantu saya, kita akan berbuat apa saja yang diperlukan untuk menghentikan kebocoran kekayaan rakyat Indonesia,” kata dia.

Adapun, dalam waktu 1,5 tahun menjabat, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengeklaim sudah melakukan banyak pencapaian.