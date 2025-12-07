Prabowo Kembali Bertolak ke Aceh, Cek Kerusakan Akibat Bencana dan Distribusi Bantuan

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto kembali bertolak menuju Aceh pada Minggu (7/12/2025) untuk meninjau langsung penanganan bencana banjir bandang dan longsor.

Prabowo bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, sekitar pukul 07.55 WIB.

Prabowo diagendakan meninjau titik yang mengalami kerusakan dan dampak akibat banjir. Dia juga akan menerima laporan terbaru dari pemerintah daerah dan instansi terkait.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga bakal memantau distribusi bantuan, proses evakuasi warga, serta langkah-langkah pembukaan akses jalan.

Pemerintah menegaskan bahwa penanganan banjir di Aceh menjadi prioritas nasional dan seluruh sumber daya dikerahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.

"Kita buktikan rakyat melihat reaksi pemerintah cepat, reaksi pemerintah mengatasi masalah. Kita sudah buktikan sekarang rakyat melihat ada musibah di bagian dari wilayah tanah air kita, tetapi alat-alat negara segera hadir," ujar Prabowo.

Kehadirannya di lokasi diharapkan memperkuat koordinasi lapangan dan memastikan seluruh upaya penanganan berjalan efektif, cepat, dan terkoordinasi.

Sebelumnya, pada Jumat (5/12), Prabowo menyampaikan bahwa musibah yang terjadi di sejumlah wilayah merupakan penderitaan dan tantangan yang turut dirasakan bersama sebagai satu bangsa.