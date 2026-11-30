jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali memuji kinerja Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Prabowo bahkan menyebutnya berpeluang menjadi sosok seperti mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso yang dikenal sebagai figur polisi bersih dan dicintai masyarakat.

Prabowo mengatakan telah menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada Suyudi, agar dapat mengikuti jejak Hoegeng dan menjadi sosok pemimpin kepolisian yang dikenang karena integritasnya.

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"Di rumah saya kemarin saya ingatkan, Anda bisa jadi Hoegeng Iman Santoso kedua. Dicintai rakyat puluhan tahun setelah dia enggak ada," katanya dalam pidato Puncak Perayaan HUT ke-62 Partai Golkar, di Sentul, Jawa Barat, Minggu (29/11) malam, yang dipantau secara daring.

Presiden Prabowo menyampaikan masyarakat Indonesia mendambakan sosok pemimpin yang bersih. Karena itu, ia berharap Suyudi dapat menjalankan amanah sebagai Kapolri dengan baik.

"Rakyat kita mendambakan pemimpin yang bersih. Saya katakan ke beliau," ujarnya.

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Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat memanggil Suyudi ke kediamannya beberapa hari yang lalu.

Dia mengaku awalnya tidak mengenal Suyudi secara dekat, tetapi memiliki keyakinan untuk menunjuknya sebagai Kapolri.