Prabowo: Kemitraan dengan AS Membantu Memperkuat Integrasi & Daya Saing ASEAN

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan kemitraan ASEAN dan Amerika Serikat sangat penting untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, terbuka dan sejahtera.

Dia mengungkapkan bahwa Amerika Serikat telah lama dan harus terus menjadi mitra pertumbuhan dan perdamaian di Indo-Pasifik.

“Sebagai mitra pertumbuhan, keterlibatan Amerika telah membantu membangun ASEAN yang lebih kuat dan lebih terhubung,” ujar Prabowo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13 ASEAN–United States (US) di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Minggu (26/10).

Prabowo menekankan bahwa kemitraan dengan AS telah membantu memperkuat integrasi dan daya saing ASEAN.

Menurut dia, keberhasilan ekonomi ASEAN merupakan bukti nyata dari pertumbuhan yang didorong dengan kekuatan keterbukaan.

“Dengan kemitraan AS yang kuat, ASEAN telah menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia, menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 625.000 pekerja Amerika melalui ekspor tahunan senilai USD 122 miliar,” ungkap Presiden Prabowo.

Untuk geopolitik yang dinamis, Prabowo menekankan pentingnya mewujudkan Indo-Pasifik yang terbuka, terprediksi, dan inklusif bagi semua negara.

Ketua umum Partai Gerindra itu menyoroti pentingnya keberanian moral komunitas internasional dalam menyikapi krisis kemanusiaan di Palestina.