Prabowo Kesal, Banyak Pengusaha Jualan di RI, tetapi Simpan Duit di Luar Negeri
jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku kesal karena sejumlah pengusaha nasional menyimpan modal serta hasil usahanya di luar negeri.
Padahal pemerintah selalu memberikan berbagai fasilitas kemudahan usaha dari pemerintah.
"Kami kasih konsesi tambang, kami kasih konsesi perkebunan, kami kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat, tetapi mereka begitu berhasil hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia," kata Presiden Prabowo dalam siaran YouTube Sekretariat Negara di Jakarta, Rabu (29/4).
Prabowo menegaskan dirinya tidak akan membiarkan praktik pengalihan kekayaan negara ke luar negeri terus berlanjut di masa pemerintahannya.
Menurut dia, seluruh sumber kekayaan alam dan kekuatan ekonomi nasional seharusnya berada di tangan bangsa sendiri agar manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh rakyat Indonesia.
Karena itu, Prabowo mengingatkan para pengusaha dan pemilik modal agar memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, serta tidak menjadikan Indonesia hanya sebagai ladang untuk mengeruk keuntungan.
"Bangsa Indonesia tidak mau jadi sawahnya orang lain, tidak mau jadi ladangnya orang lain, bangsa Indonesia ingin kekayaan Indonesia di tangan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia," tegasnya.
Prabowo mengaku tidak akan menoleransi pihak-pihak yang tidak memiliki semangat patriotisme di dalam lingkaran pemerintahannya jika mereka lebih memilih mengabdi pada kepentingan asing.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
