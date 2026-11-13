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Prabowo Ketemu Ketum Parpol, Gerindra: Membahas Pengisian Wapres

Prabowo Ketemu Ketum Parpol, Gerindra: Membahas Pengisian Wapres
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Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman membenarkan informasi Presiden RI Prabowo Subianto pada Jumat (13/11), bertemu para ketua umum partai pemerintahan.

"Eh, sepertinya benar, ya," kata dia, Jumat.

Informasi beredar Prabowo bakal menemui ketum partai pemerintahan di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.

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Habiburokhman mengaku bertemu Prabowo pada Kamis (12/11) dan Kepala Negara berkata segera menemui para ketum parpol membahas pengisian jabatan Wapres RI. 

"Terkait dengan, ya, masalah ini, ya, apa namanya, pengisian jabatan Wapres yang kosong," ujar Ketua Komisi III DPR RI itu. 

Posisi Wapres RI kosong semenjak ditinggal Gibran Rakabuming Raka yang mengajukan pengunduran diri pada Kamis kemarin. 

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Ditanya soal apakah Prabowo sudah memiliki dua nama cawapres untuk diusulkan ke MPR dalam pertemuan dengan para ketum partai?

Habiburokhman menerangkan MPR pada Jumat ini sedang menggelar Rapat Gabungan (Ragab) yang intinya menerbitkan surat agar Presiden RI mengirim dua nama cawapres.

Presiden RI Prabowo Subianto pada Jumat (13/11) ini bertemu para ketum partai pemerintahan membahas pengisian jabatan Wapres RI.

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