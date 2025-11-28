Prabowo Kirimkan Bantuan untuk 3 Provinsi yang Dilanda Banjir Bandang

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengirimkan bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor ke tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pengiriman dilakukan menggunakan empat pesawat yang diberangkatkan Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (28/11).

Pengiriman dilakukan atas instruksi langsung Prabowo Subianto yang sejak hari pertama bencana telah memerintahkan seluruh jajaran untuk bergerak mengirim bantuan ke lokasi bencana.

“Atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait, untuk memberangkatkan pagi ini empat pesawat, tiga pesawat Hercules, kemudian satu pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di Tanah Air untuk terbang ke tiga provinsi yang terdampak bencana,” ucap Teddy.

Teddy menjelaskan bahwa keempat pesawat tersebut akan diterbangkan menuju bandara-bandara terdekat dari lokasi terdampak.

“Jadi akan ke Padang, Sumatra Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, Bandara Silangit, Sumatra Utara, kemudian satu ke bandara di Banda Aceh dan Lhokseumawe Aceh Utara karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak,” jelasnya.

Bantuan yang diterbangkan terdiri dari peralatan darurat hingga kebutuhan vital bagi evakuasi dan pemulihan cepat untuk masyarakat terdampak.

Barang yang dikirimkan, yaitu 150 tenda, perahu karet untuk evakuasi sebanyak 64 unit, lalu genset dan alat bantu listrik.