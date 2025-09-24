Prabowo: Kita Harus Menjamin Keselamatan & Keamanan Israel

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap two state solution (solusi dua negara) di Palestina.

Hal itu dipaparkan Prabowo dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9) kemarin.

Solusi dua negara yang dimaksud adalah Indonesia bakal mengakui Israel bila negara tersebut menghentikan serangan dan mengakui Palestina sebagai negara.

“Kita harus mendukung Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel,” ucap Prabowo.

Menurut dia, hanya dengan solusi tersebut untuk menghasilkan kedamaian dan tidak ada lagi kebencian dan kecurigaan.

“Satu-satunya solusi adalah ini, solusi dua negara, dua keturunan Abraham harus hidup dalam rekonsiliasi, damai, dan harmoni,” tuturnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa semua agama termasuk Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, harus hidup berdampingan.

“Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dalam mewujudkan visi ini. Apakah ini mimpi? Mungkin, tetapi inilah mimpi indah yang harus kita perjuangkan bersama,” kata dia. (mcr4/jpnn)



