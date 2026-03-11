Prabowo: Kita Tidak Mau Ikut Campur Urusan Negara Mana Pun

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku tak ingin mencampur urusan negara lain termasuk konflik yang terjadi antarnegara.

Hal itu dia katakan saat peringatan Nuzulul Qur’an (turunnya Al-Quran) tingkat kenegaraan 1447 Hijriyah di Istana Negara, pada Selasa (10/3).

“Kita bertekad untuk memelihara persahabatan dan hubungan baik dengan semua bangsa, dengan semua negara, dengan semua kekuatan,” ucap Prabowo.

“Kita tidak mau campur tangan dalam urusan dalam negeri negara mana pun. Kita hormati semua kekuatan di dunia,” lanjutnya.

Menurut dia, sejak dahulu, para pendiri bangsa dan negara Indonesia berusaha sangat keras untuk menjaga perdamaian.

Menjaga perdamaian tersebut tidak hanya berdoa dilakukan dengan berharap, tetapi juga dengan kerja keras.

“Kita sadari tidak mungkin datang jatuh dari langit tanpa ikhtiar dan usaha keras dari kita semua,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta agar masyarakat tetap bersaru dan rukun untuk menghadapi kondisi geopolitik saat ini.