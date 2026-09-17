Prabowo Klaim akan Ada Investasi Besar-besaran Masuk ke Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia akan kembali kedatangan investasi dalam jumlah besar beberapa pekan ke depan.

“Ini beberapa minggu ke depannya, tunggu saja, akan ada investasi besar-besaran masuk ke Indonesia. Akan besar-besaran," ucap Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, dikutip Kamis (17/9).

Prabowo menyampaikan optimisme itu dengan merujuk sejumlah indikator yang menunjukkan fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat di tengah gejolak ekonomi global.

Ketua umum Partai Gerindra itu meyakini masuknya investasi dalam jumlah besar ke Indonesia itu didasarkan pada pada pertemuannya dengan sejumlah pelaku usaha besar dunia.

Menurut dia, para investor tersebut melihat fundamental ekonomi Indonesia sebagai salah satu alasan untuk menanamkan modal di dalam negeri.

"Saya sudah ketemu pemain-pemain besar di dunia, mereka datang ke Indonesia, mereka tahu fundamental ekonomi kita kuat dan aman," tuturnya.

Prabowo juga memaparkan bahwa realisasi investasi telah mencapai Rp 1.010 triliun hingga Juni 2026. Angka tersebut menunjukkan aktivitas investasi tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dia memerinci, pada 2025, realisasi investasi mencapai Rp 1.931 triliun. Investasi tersebut juga disebut telah memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.