menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Prabowo Klaim Banyak Negara Minta Kelapa Sawit, Bisa Hasilkan Solar hingga Avtur

Prabowo Klaim Banyak Negara Minta Kelapa Sawit, Bisa Hasilkan Solar hingga Avtur

Prabowo Klaim Banyak Negara Minta Kelapa Sawit, Bisa Hasilkan Solar hingga Avtur
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym.

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan banyak negara yang meminta kelapa sawit kepada dirinya.

Menurut dia banyak pihak mempertanyakan terkait kebijakan dirinya yang ingin banyak memproduksi kelapa sawit.

Hal itu dikatakan Prabowo saat sambutan di hadapan para menteri, kepala lembaga, hingga pemimpin daerah dalam agenda Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, pada Senin (2/2).

Baca Juga:

“Saya ke dunia, keliling-keliling, hampir semua negara minta ke saya, kami mohon Indonesia tolong supply kelapa sawit, CPO,” ungkap Prabowo meniru permintaan kepala negara lain.

“Saya ke Mesir, Pakistan, Rusia, Belarus, di mana-mana, ‘tolong kelapa sawit, tolong’. Artinya it’s a very strategic commodities,” lanjutnya.

Menurut dia, kelapa sawit itu tidak hanya untuk minyak goreng. Namun, bisa bermanfaat untuk berbagai produksi lainnya mulai dari cat dinding, makanan, roti, dan sebagainya.

Baca Juga:

“Sabun, berapa miliar rakyat dunia yang harus mandi, kecuali yang malas mandi,” kata dia.

Meski begitu, hal utama yang bisa dihasilkan dari kelapa sawit dapat menghasilkan bahan bakar solar hingga avtur.

Menurut dia, kelapa sawit itu tidak hanya untuk minyak goreng. Namun, bisa bermanfaat untuk berbagai produksi lainnya mulai dari cat dinding hingga makanan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI