jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebutkan pemerintah telah menyalurkan tunjangan sebesar Rp90,85 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan guru sepanjang Januari hingga November 2026.

Dana tersebut terdiri atas Rp70,64 triliun untuk guru aparatur sipil negara (ASN) dan Rp20,21 triliun untuk 916.075 guru non-ASN.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional 2026, di Sentul, pada Kamis (26/11).

“Pemerintah telah mengirim aneka tunjangan sebesar Rp70,64 triliun untuk guru ASN dan Rp20,21 triliun untuk 916.075 guru non-ASN,” ucap Prabowo.

Selain penyaluran tunjangan, pemerintah juga telah mengangkat sebanyak 242.482 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui tes.

“Sebanyak 1.777.758 guru PPPK diberi kesempatan mengikuti tes CPNS formasi khusus, baik yang berusia di bawah maupun di atas 35 tahun,” kata dia.

Kesempatan tersebut diberikan kepada guru PPPK, baik yang berusia di bawah maupun di atas 35 tahun.

Tidak berhenti di situ, pemerintah juga menyiapkan pengangkatan 464.856 guru menjadi CPNS dalam periode 2027 hingga 2029.