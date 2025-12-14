Prabowo Klaim Sedang Tertibkan Pelaku Pembalakan Liar
jpnn.com, LANGKAT - Presiden Prabowo Subianto berjanji pemerintah tengah menertibkan para pelaku pembalakan liar.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Justru saya mau tertibkan semua itu (pembalakan liar). Sudah mulai kami tertibkan," ujar Prabowo usai meninjau pengungsian di MAN 1 Langkat, Sabtu (13/11).
Prabowo kembali menekankan keseriusan pemerintah dalam menjaga kelestarian alam di Sumatra.
Di hadapan masyarakat di posko pengungsian Jembatan Aceh Tamiang sehari sebelumnya, dia juga meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan serta memperketat pengawasan terhadap aktivitas ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan ekosistem.
“Kita harus jaga lingkungan kita, alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan,” kata dia.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan mitigasi bencana agar peristiwa serupa tak terulang lagi.
Dari hasil peninjauan langsung, Prabowo menilai posko-posko pengungsian dalam kondisi cukup baik. Berbagai kebutuhan warga terdampak bencana, khususnya kebutuhan pangan, perlahan mulai terpenuhi.
