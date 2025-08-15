menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Prabowo Kritik Elite yang Sebut Pemikiran Pendiri Bangsa Sudah Kuno

Prabowo Kritik Elite yang Sebut Pemikiran Pendiri Bangsa Sudah Kuno

Prabowo Kritik Elite yang Sebut Pemikiran Pendiri Bangsa Sudah Kuno
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suasana saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/app.

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemikiran para pendiri bangsa, termasuk Soekarno dan Mohammad Hatta, tetap relevan untuk menjawab tantangan zaman. Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Jakarta, Jumat (15/8).

"Saya melihat ada kecenderungan dari sebagian kaum elite Indonesia, sebagian orang-orang yang memandang dirinya paling pinter di Republik ini, mereka memandang bahwa pemikiran Bung Karno, pemikiran Bung Hatta, pemikiran Generasi 45 tidak relevan lagi di zaman sekarang," kata Prabowo di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen.

Menurut Presiden ke-8 RI itu, anggapan bahwa pemikiran Angkatan 45 sudah kuno merupakan pandangan yang keliru. "Mereka sadar dan merasakan langsung penjajahan, imperialisme, dan kolonialisme. Karena itu, mereka menyusun rancang bangun negara dengan dokumen yang tidak terlalu panjang, tetapi sangat eksplisit," tegasnya.

Baca Juga:

Prabowo meyakini Indonesia akan menjadi negara kuat jika konsisten menjalankan konsep yang digariskan pendiri bangsa. Optimisme ini disampaikan dalam Pidato Kenegaraan menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI yang dihadiri lebih dari 600 anggota dewan, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mantan presiden.

Hadir dalam kesempatan tersebut mantan Presiden Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, serta sejumlah wakil presiden sebelumnya. Turut hadir seluruh menteri koordinator dan menteri kabinet, termasuk Menko Polhukam Budi Gunawan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menlu Retno Marsudi.

Acara diawali pidato Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani, kemudian pemutaran video capaian pemerintahan. Usai pidato kenegaraan, acara ditutup dengan persembahan lagu-lagu Nusantara.

Baca Juga:

Prabowo menekankan pentingnya mempelajari sejarah perjuangan bangsa. "Para pendiri bangsa merancang sistem ekonomi dan demokrasi yang tepat untuk Indonesia. Ini yang harus kita teruskan," pungkasnya. (tan/jpnn)


Berita Selanjutnya:
Prabowo Akan Paparkan Kinerja 300 Hari Pemerintah Saat Sidang Tahunan MPR

Prabowo meyakini Indonesia akan menjadi negara kuat jika konsisten menjalankan konsep yang digariskan pendiri bangsa.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI