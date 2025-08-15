Prabowo Kritik Elite yang Sebut Pemikiran Pendiri Bangsa Sudah Kuno

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemikiran para pendiri bangsa, termasuk Soekarno dan Mohammad Hatta, tetap relevan untuk menjawab tantangan zaman. Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Jakarta, Jumat (15/8).

"Saya melihat ada kecenderungan dari sebagian kaum elite Indonesia, sebagian orang-orang yang memandang dirinya paling pinter di Republik ini, mereka memandang bahwa pemikiran Bung Karno, pemikiran Bung Hatta, pemikiran Generasi 45 tidak relevan lagi di zaman sekarang," kata Prabowo di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen.

Menurut Presiden ke-8 RI itu, anggapan bahwa pemikiran Angkatan 45 sudah kuno merupakan pandangan yang keliru. "Mereka sadar dan merasakan langsung penjajahan, imperialisme, dan kolonialisme. Karena itu, mereka menyusun rancang bangun negara dengan dokumen yang tidak terlalu panjang, tetapi sangat eksplisit," tegasnya.

Prabowo meyakini Indonesia akan menjadi negara kuat jika konsisten menjalankan konsep yang digariskan pendiri bangsa. Optimisme ini disampaikan dalam Pidato Kenegaraan menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI yang dihadiri lebih dari 600 anggota dewan, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mantan presiden.

Hadir dalam kesempatan tersebut mantan Presiden Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, serta sejumlah wakil presiden sebelumnya. Turut hadir seluruh menteri koordinator dan menteri kabinet, termasuk Menko Polhukam Budi Gunawan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menlu Retno Marsudi.

Acara diawali pidato Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani, kemudian pemutaran video capaian pemerintahan. Usai pidato kenegaraan, acara ditutup dengan persembahan lagu-lagu Nusantara.

Prabowo menekankan pentingnya mempelajari sejarah perjuangan bangsa. "Para pendiri bangsa merancang sistem ekonomi dan demokrasi yang tepat untuk Indonesia. Ini yang harus kita teruskan," pungkasnya. (tan/jpnn)