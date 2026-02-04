menu
Prabowo Kumpulkan Eks Menlu-Wamenlu ke Istana, Ada Apa?

Presiden Prabowo Subianto. Foto: Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan eks Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri ke Istana Negara.

Salah satu yang dipanggil oleh Prabowo adalah Mantan Menlu periode 1999-2001 Alwi Shihab.

Alwi mengatakan bahwa undangan dari Prabowo itu untuk meminta masukan dari para eks Menlu dan Wamenlu.

“Pak Presiden panggil kami ini yang bekas Menlu untuk mendapat masukan pendapat kami gimana, itu saja, saya sudah ada masukannya, enggal bisa saya sampaikan, disampaikan di depan presiden,” ucap Alwi, pada Rabu (4/2).

Alwi menuturkan bahwa ada sekitar 20 orang yang diundang Prabowo ke Istana Negara.

“Justru itu board of peace itu, apakah penting indonesia ikut, apakah tidak penting, itu yang akan dibahas,” kata dia.

Alwi berpendapat bahwa posisi Indonesia yang bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tak selamanya buruk.

“Jadi, apa yang harus diperhatikan. Kita udah masuk masa kita bilang keluar kan enggak mungkin,” tambahnya. (mcr4/jpnn)


Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

