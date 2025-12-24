menu
Prabowo Kumpulkan Menteri di Hambalang, Bahas Kampung Haji hingga Pasokan BBM di Wilayah Bencana

Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri kabinet Merah Putih dalam pertemuan yang digelar di kediaman pribadinya Hambalang, Bogor, pada Selasa (23/12/2025). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet Merah Putih dalam pertemuan yang digelar di kediaman pribadinya Hambalang, Bogor, pada Selasa (23/12).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda nasional yang menjadi perhatian pemerintah.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa salah satu agenda yang dibahas adalah perkembangan pembangunan Kampung Haji yang telah disepakati oleh Pemerintah Arab Saudi.

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Jemaah Haji Indonesia akan memiliki tempat sendiri selama melaksanakan Ibadah Haji,” ucap Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, pertemuan juga membahas ketersediaan dan distribusi pasokan LPG dan BBM di tiga provinsi terdampak di Sumatra.

Menurut Teddy, pemerintah turut memastikan kesiapan pasokan energi nasional selama periode Natal dan Tahun Baru di seluruh Indonesia agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Jajaran Kabinet Merah Putih turut berdikusi mengenai pemulihan keadaan di tiga provinsi di Sumatra.

Dalam hal ini, Prabowo memberikan arahan agar proses pemulihan dapat berjalan cepat dan terkoordinasi.

