Prabowo Kumpulkan Peserta Program Pemimpin Masa Depan untuk Posisi di BUMN

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada peserta didik Program Pendidikan Pemimpin Masa Depan (P3MD) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (3/11).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan program P3MD merupakan inisiatif Prabowo untuk menyiapkan lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Para lulusan tersebut diproyeksikan untuk bekerja dan bertugas dalam berbagai program strategis nasional.

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“Program P3MD ini program dari presiden untuk menyiapkan lulusan dari seluruh kampus di seluruh Indonesia yang terbaik untuk nantinya bisa bekerja, bertugas di program-program strategis nasional, terutama di batch pertama ini di BUMN,” ucap Brian di Istana Negara, pada Selasa (3/11).

Brian menjelaskan pengarahan Presiden kali ini ditujukan kepada para peserta didik P3MD.

Dia juga menyebutkan Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto turut hadir dalam agenda tersebut.

Adapun, program P3MD menjadi salah satu upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia unggul dari lingkungan perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional, termasuk di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN).(Dit/JPNN)