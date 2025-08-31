menu
Prabowo Kumpulkan Pimpinan Parpol dan Lembaga Negara di Istana
Prabowo Subianto. Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/Pool/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengundang para ketua umum partai politik dan pimpinan lembaga negara untuk menghadiri pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (31/8).

Rapat tersebut diagendakan akan membahas agenda pemerintahan.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan bahwa pertemuan itu telah dijadwalkan sejak lama.

"Nanti akan ada rapat kabinet," kata Cak Imin di kompleks Istana.

Meskipun telah diundang, ia mengaku belum mengetahui secara detail topik spesifik yang akan dibahas.

"Hari ini saya bersama siapa, saya enggak tahu. Pokoknya akan ada pertemuan dengan presiden," jelasnya.

Sejumlah tokoh politik telah tiba di Istana Kepresidenan, termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani yang datang sekitar pukul 12.11 WIB. Muzani mengonfirmasi bahwa dirinya tidak mengetahui daftar lengkap undangan.

"Saya belum tahu yang di dalam ada siapa saja," katanya.

