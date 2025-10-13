Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Isu Strategis Sektor Keuangan-Perbankan

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu (12/10) malam.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa salah satu fokus utama pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai kondisi dan stabilitas sistem keuangan serta sistem perbankan nasional.

“Salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan,” kata Pras, panggilan akrab Prasetyo Hadi.

Presiden Prabowo juga menyoroti implementasi kebijakan terbaru pemerintah terkait pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) yang telah diatur melalui peraturan pemerintah.

“Termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kami keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor,” ungkap Pras.

Selain membahas isu strategis di sektor keuangan, pertemuan itu juga menjadi bagian dari agenda rutin Presiden Prabowo untuk mengevaluasi dan memperbarui pelaksanaan program pemerintahan.

“Sebenarnya pertemuan rutin sebagaimana setiap minggu, kadang-kadang hari Sabtu, kadang-kadang hari Minggu. Jadi, setiap waktu kosong Bapak Presiden kemudian memanggil para menteri,” kata dia.

Menurut Pras, dalam pertemuan itu Prabowo juga memberikan arahan dan pembaruan mengenai capaian program-program prioritas pemerintah di berbagai sektor.