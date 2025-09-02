Prabowo Kumpulkan Tokoh Agama, Doa Bersama untuk Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, pimpinan serikat buruh, dan organisasi kepemudaan lintas iman di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (1/9) malam.
Silaturahmi itu menjadi ruang dialog terbuka yang menegaskan komitmen Presiden untuk merawat persatuan bangsa, serta mendengar aspirasi dari seluruh elemen masyarakat.
Sejumlah tokoh lintas agama hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Muhadjir Effendy.
Lalu, Ketua Umum MUI Pusat KH. Anwar Iskandar, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, dan Ketua Konferensi Waligereja Indonesia Mgr. Antonius Subianto Bunjamin.
Selain itu, hadir pula Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum PERMABUDHI Philip K. Widjaja, serta Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Budi Santoso Tanuwibowo.
Ketua Umum PGI Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty mengatakan pertemuan itu berlangsung dalam suasana yang sangat guyub.
“Saya kira itu karakter kebangsaan kita, keguyuban yang lintas agama, yang lintas batas,” ucap Jacklevyn.
Dia berharap bahwa pertemuan dan keguyuban tersebut bisa didorong ke tengah masyarakat agar semakin damai.
Prabowo Subianto mengumpulkan tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, pimpinan serikat buruh, dan organisasi kepemudaan lintas iman di Istana Negara
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Presiden Prabowo Subianto: Demi Allah Saya Tak Akan Mundur Setapak Pun
- Hirwansyah Sebut Langkah Polda Sumut Gelar Doa Bersama Patut Dicontoh
- Ciptakan Situasi Damai, Keluarga Besar Dislitbang TNI AL Gelar Doa Bersama
- Prabowo Undang Para Pemuka Agama ke Istana, Ini yang Dibahas
- Tokoh Agama dan Masyarakat Jateng Serukan Kedamaian untuk Negeri
- TikTok Matikan Fitur Live, Meutya Hafid: Kami Berharap Tidak lama