Prabowo Kunker ke Abu Dhabi, Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia-PEA

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke Persatuan Emirat Arab (PEA) pada Rabu, 25 Februari 2026.

Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Bandar Udara Presidential Flight, Abu Dhabi sekitar pukul 18.00 waktu setempat.

Prabowo disambut oleh Menteri Energi dan Infrastruktur PEA Suhail Al Mazrouei, Duta Besar RI untuk PEA Judha Nugraha, Duta Besar PEA untuk RI Abdulla Salem Obaid Salem AlDaheri, dan Atase Pertahanan KBRI Abu Dhabi Brigjen Tony Aris Setiawan.

Prosesi penyambutan turut diwarnai dengan kehadiran pasukan jajar kehormatan yang berdiri rapi di sisi landasan, menambah khidmat suasana kedatangan Presiden Prabowo di Abu Dhabi.

“Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden Prabowo diagendakan untuk bertemu dengan Presiden PEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan,” tulis rilis resmi Biro Pers Istana.

Kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Abu Dhabi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia–PEA.

Hubungan bilateral kedua negara yang telah terjalin erat diharapkan semakin kokoh melalui pertemuan dan agenda kerja sama yang dijadwalkan selama kunjungan berlangsung.

Lawatan ke Abu Dhabi juga menandai kesinambungan diplomasi aktif Indonesia di kawasan, sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam memperluas jejaring kemitraan global yang saling menguntungkan. (mcr4/jpnn)