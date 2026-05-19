Prabowo Kurban 1.098 Ekor Sapi, Diberikan ke Seluruh Provinsi hingga Kabupaten

Sapi jenis Simmmental yang dibeli Presiden Prabowo Subianto untuk hewan kurban tahun lalu di Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan 1.098 ekor sapi untuk kurban pada Hari Raya Iduladha 1.447 Hijriah.

Menurut dia, ribuan sapi itu akan dibagikan untuk seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya.

“Di Hari Raya Iduladha 1.447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban,” ucap Juri di Istana Negara, Selasa (26/5).

“Ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten-kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah, provinsi, dan kaupaten-kota,” lanjutnya.

Dia menjelaskan bahwa 552 daerah akan menerima 598 sapi. Standar bobot sapi presiden disebut 800 kilo hingga 1,3 ton.

“Sapi kurban Bapak Presiden juga akan diserahkan atau akan disampaikan kepada lembaga-lembaga pendidikan, ada juga pondok pesantren, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama sebanyak 500 sapi,” jelas Juri.

Untuk jenis sapi kurban dari Prabowo adalah sapi premium seperti Simental, Limosin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, Sapi Bali, FH, Belgian Blue, dan Charolaise.

Sapi-sapi tersebut tidak hanya berbobot di atas 800 kilogram, tetapi juga secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan.

