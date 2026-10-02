Prabowo Lantik 26 Wantimpres, Pratikno Jadi Ketua, Hatta Rajasa sebagai Wakilnya

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik 26 tokoh sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (2/10).

Wantimpres diketuai oleh Pratikno, sedangkan wakilnya ialah Mohammad Hatta Rajasa. Adapun Muhammad Qodari menjabat sekretaris Wantimpres.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107P 2026 Tentang Pengangkatan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh seluruh anggota Wantimpres.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.

Selanjutnya, seluruh anggota Wantimpres menandatangani surat pengangkatan disaksikan oleh Prabowo.(dit/jpnn)

Berikut anggota Wantimpres: