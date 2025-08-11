Prabowo Lantik 3 Panglima Pasukan Elite, Legislator Bicara 4 Tantangan TNI
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan ada beberapa tantangan yang perlu dieksekusi tiga Panglima pasukan elite setelah dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Batujajar, Bandung, Minggu (10/8).
Tantangan yang dihadapi oleh TNI ke depan yaitu peningkatkan kemampuan tempur berbasis teknologi mutakhir.
"Termasuk, penguasaan drone tempur, siber, dan kecerdasan buatan," kata Sukamta saat dihubungi, Senin (11/8).
Kedua, kata dia, tantangan TNI ke depan ialah kesiapsiagaan menghadapi ancaman asimetris seperti terorisme, infiltrasi intelijen asing, penyelundupan senjata, dan kejahatan lintasnegara.
Ketiga, lanjut Sukamta, soal pengamanan wilayah strategis untuk memastikan kedaulatan di wilayah perbatasan.
"Keempat, penguatan operasi gabungan antar matra untuk membangun interoperabilitas darat-laut-udara agar operasi gabungan berjalan efektif dan responsif," ujar legislator Dapil Yogyakarta itu.
Wakil Ketua Bidang Polhukam Fraksi PKS DPR RI itu menegaskan bahwa dukungan politik, anggaran, dan kebijakan dari DPR RI akan terus diarahkan untuk memperkuat TNI, termasuk pasukan elite.
"Saya berharap para Panglima TNI baru dapat membawa pembaruan dan meningkatkan kesiapsiagaan TNI dalam setiap situasi," ujar dia.
