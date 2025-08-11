menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Prabowo Lantik 3 Panglima Pasukan Elite, Legislator Bicara 4 Tantangan TNI

Prabowo Lantik 3 Panglima Pasukan Elite, Legislator Bicara 4 Tantangan TNI

Prabowo Lantik 3 Panglima Pasukan Elite, Legislator Bicara 4 Tantangan TNI
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta perihal tantangan TNI masa depan. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan ada beberapa tantangan yang perlu dieksekusi tiga Panglima pasukan elite setelah dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Batujajar, Bandung, Minggu (10/8).

Tantangan yang dihadapi oleh TNI ke depan yaitu peningkatkan kemampuan tempur berbasis teknologi mutakhir.

"Termasuk, penguasaan drone tempur, siber, dan kecerdasan buatan," kata Sukamta saat dihubungi, Senin (11/8).

Baca Juga:

Kedua, kata dia, tantangan TNI ke depan ialah kesiapsiagaan menghadapi ancaman asimetris seperti terorisme, infiltrasi intelijen asing, penyelundupan senjata, dan kejahatan lintasnegara.

Ketiga, lanjut Sukamta, soal pengamanan wilayah strategis untuk memastikan kedaulatan di wilayah perbatasan.

"Keempat, penguatan operasi gabungan antar matra untuk membangun interoperabilitas darat-laut-udara agar operasi gabungan berjalan efektif dan responsif," ujar legislator Dapil Yogyakarta itu.

Baca Juga:

Wakil Ketua Bidang Polhukam Fraksi PKS DPR RI itu menegaskan bahwa dukungan politik, anggaran, dan kebijakan dari DPR RI akan terus diarahkan untuk memperkuat TNI, termasuk pasukan elite. 

"Saya berharap para Panglima TNI baru dapat membawa pembaruan dan meningkatkan kesiapsiagaan TNI dalam setiap situasi," ujar dia.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan ada beberapa tantangan yang perlu dieksekusi tiga Panglima pasukan elite setelah dilantik Presiden Prabowo

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI