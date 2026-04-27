Prabowo Lantik 6 Pejabat, Jumhur Jadi Menteri LH, Dudung Menjabat KSP

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto melantik enam pejabat di Istana Negara, Jakarta Pusat, para Senin (27/4).

Prabowo melantik Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Lalu, Hanif Faisol Nurofiq dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Dudung Abdurachman dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Kemudian, Hasan Nasbi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Abdul Kadir Karding diangkat sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia.

Yang terakhir, M Qodari dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI.

Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh keenam pejabat itu.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo diikuti mereka.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.