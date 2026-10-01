Prabowo Lantik Bahlil Jadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10).
Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104P 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Sisa Masa Jabatan 2024-2029.
Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Bahlil dan menteri serta pejabat lainnya yang dilantik.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.
Selanjutnya, Bahlil menandatangani surat pengangkatan disaksikan oleh Prabowo.
Tak hanya sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil saat ini juga masih menjabat sebagai Menteri ESDM. (dit/jpnn)
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Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
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