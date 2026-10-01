Prabowo Lantik Bahlil Jadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10).

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104P 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Sisa Masa Jabatan 2024-2029.

Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Bahlil dan menteri serta pejabat lainnya yang dilantik.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.

Selanjutnya, Bahlil menandatangani surat pengangkatan disaksikan oleh Prabowo.

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Tak hanya sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil saat ini juga masih menjabat sebagai Menteri ESDM. (dit/jpnn)



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