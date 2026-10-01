menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » Prabowo Lantik Bahlil Jadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi

Prabowo Lantik Bahlil Jadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi

Prabowo Lantik Bahlil Jadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10).

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104P 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Sisa Masa Jabatan 2024-2029.

Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Bahlil dan menteri serta pejabat lainnya yang dilantik.

Baca Juga:

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.

Selanjutnya, Bahlil menandatangani surat pengangkatan disaksikan oleh Prabowo.

Baca Juga:

Tak hanya sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil saat ini juga masih menjabat sebagai Menteri ESDM. (dit/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10)


Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI