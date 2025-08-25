Prabowo Lantik Kepala Badan Industri Mineral, Brian Yuliarto Rangkap Jabatan

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral.

Pelantikan dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (25/8).

Brian sendiri adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

Pengangkatan Brian sebagai pimpinan badan baru tersebut sesuaiKeputusan Presiden Nomor 77 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala Badan Industri Mineral.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo diikuti para pejabat yang dilantik.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjut Prabowo diikuti para pejabat.

Selain Brian Yuliarto, Prabowo juga melantik Wakil Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Kepala Badan Narkotika Nasional, dan Kepala serta Wakil Kepala Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa.

Kemudian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan 8 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP). (mcr4/jpnn)