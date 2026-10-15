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Prabowo Melantik Kristomei Jadi Kepala BNPB Gantikan Suharyanto

Prabowo Melantik Kristomei Jadi Kepala BNPB Gantikan Suharyanto
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Presiden Prabowo Subianto saat melantik Mayjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menggantikan Letjen Suharyanto di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Mayjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menggantikan Letjen Suharyanto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (15/10).

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BNPB.

Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Kristomei dan pejabat yang dilantik lainnya.

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“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.

Selanjutnya, Kristomei menandatangani surat pengangkatan disaksikan oleh Prabowo. (dit/jpnn)

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Presiden Prabowo Subianto melantik Mayjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB menggantikan Letjen Suharyanto.


Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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