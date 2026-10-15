Prabowo Melantik Kristomei Jadi Kepala BNPB Gantikan Suharyanto

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Mayjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menggantikan Letjen Suharyanto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (15/10).

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BNPB.

Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Kristomei dan pejabat yang dilantik lainnya.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.

Selanjutnya, Kristomei menandatangani surat pengangkatan disaksikan oleh Prabowo. (dit/jpnn)



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