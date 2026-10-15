Prabowo Lantik Prof Setyawan dan Sriyanto Sebagai Kepala & Wakil Kepala BPGMN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Prof Dr Setyawan Pudyatmoko menjadi Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (15/10).

Selain Prof Setyawan, Prabowo juga melantik Mayor Jenderal TNI Sriyanto sebagai Wakil Kepala BPGMN.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43M Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.

Baca Juga: Prabowo Lantik Kristomei Jadi Kepala BNPB Gantikan Suharyanto

Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Setyawan dan pejabat yang dilantik lainnya.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.

Selanjutnya, Setyawan dan Sriyanto menandatangani surat pengangkatan disaksikan oleh Prabowo. (dit/jpnn)