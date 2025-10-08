Prabowo Lantik Sejumlah Pejabat, Dony Oskaria hingga Benjamin Paulus

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/10) sore hari ini.

Sejumlah pejabat negara yang dilantik termasuk Dony Oskaria dan Benjamin Paulus Octavianus.

Pelantikan itu berdasarkan Keppres 108P tahun 2025 tentang pemberhentian pejabat gubernur dan pengesahan gubernur dan wakil gubernur Papua masa jabatan 2025-2030, Keppres 32 M Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan wakil menteri Kabinet Merah Putih masa jabatan 2024-2029, Keppres 109P tahun 2025 tentang pengangkatan kepala dan wakil kepala BP BUMN.

Kemudian, Keppres 110P tahun 2025 tentang pengangkatan komite eksekutif percepatan pembangunan otonomi khusus papua, Keppres 111P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan komisioner LPS, Keppres 33M tahun 2025 tentang pengangkatan asisten khusus presiden.

Dony Oskaria dilantik sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, Aminudin Maruf Wakil Kepala BP BUMN, serta Kartika Wirjoatmodjo sebagai Wakil Kepala BP BUMN.

Kemudian Ahmad Wijaya Agus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Benjamin Paulus Octavianus sebagak Wakil Menteri Kesehatan, Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan LPS.

Selanjutnya, Mathius D Fakhiri sebagai Gubernur Papua serta Aryoko Alberto Rumaroken sebagai Wakil Gubernur Papua, Dirgayuza Setiawan sebagai Asisten Khusus Presiden, Agung Gumelar Saputra sebagai Asisten Khusus Presiden.

Kemudian, Velix Wanggai diangkat sebagai Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua.