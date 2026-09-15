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Prabowo Lantik Suahasil Gantikan Purbaya, Begini Respons Gibran Raka

Prabowo Lantik Suahasil Gantikan Purbaya, Begini Respons Gibran Raka
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Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai menteri keuangan yang baru, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menilai pengalaman dan kompetensi menjadikan Suahasil Nazara sebagai figur yang tepat untuk mengelola APBN dan melakukan perbaikan tata kelola keuangan negara.

Gibran juga menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Suahasil Nazara yang pada hari ini telah dilantik sebagai Menkeu oleh Presiden Prabowo, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

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"Dengan pengalaman dan kompetensi beliau, saya percaya Bapak Suahasil merupakan figur yang tepat untuk mengelola APBN agar lebih sehat dan kredibel, melakukan perbaikan tata kelola keuangan negara, memperkuat fiskal pusat dan daerah," kata Gibran, Senin (14/9/2026).

Selain itu, Gibran meyakini Suahasil yang pernah menjabat sebagai wakil menteri keuangan dapat memperkuat sistem keuangan dalam mencegah korupsi dan inefisiensi penggunaan keuangan negara.

Dalam pernyataan yang sama dia juga mengajak semua pihak untuk terus mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan publik.

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"Mari kita terus mendukung langkah Bapak Presiden dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kepercayaan publik, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta mengelola keuangan negara yang lebih sehat dan bertanggung jawab," tutur Gibran.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam seremoni di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Begini respons Gibran soal keputusan Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara jadi menkeu pengganti Purbaya Yudhi Sadewa.

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