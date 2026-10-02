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Prabowo Lantik Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah

Prabowo Lantik Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
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Pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden dan Kepala serta Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, di Istana Negara, pada Jumat (2/10). Foto: Tangkapan layar Kanal Youtube Sekretariat Presiden

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10). 

Syahganda menggantikan Muhammad Qodari yang kemudian dilantik menjadi Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Presiden juga melantik Fadli Hartono sebagai wakil kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

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Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106P 2026 Tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Bakom.

Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Syahganda dan Fadil.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo.

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“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya. Selanjutnya, Syahganda dan Fadil menandatangani surat pengangkatan disaksikan oleh Prabowo. (dit/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:

Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan sebagai kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Syahganda menggantikan M. Qodari.


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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