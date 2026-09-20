Prabowo Lebih Suka Dipanggil Bang Bowo, Hehehe

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-28 PAN di Jakarta, Jumat malam, menjadi kado spesial bagi partai berlogo mataari.

Pada pidatonya itu, Prabowo berseloroh lebih senang dipanggil "Bang Bowo" atau "Mas Bowo" oleh keluarga besar PAN daripada dipanggil "Mbah" atau "Eyang".

Prabowo menyampaikan kelakar tersebut untuk menggambarkan kedekatannya dengan keluarga besar PAN.

Dia mengatakan secara formal hadir dalam kapasitas sebagai Presiden, tetapi dalam suasana kekeluargaan tersebut lebih senang dianggap sebagai saudara dan abang.

"Saya berdiri di sini sebagai saudaramu. Saya lebih senang dianggap sebagai saudaramu, sebagai abangmu, jangan sebagai eyangmu," kata Prabowo.

Prabowo kemudian menyebut sejumlah sapaan yang menurutnya dapat digunakan keluarga besar PAN untuk memanggil dirinya.

"Aku suka kalau kau panggil saya Bang Bowo. Awas kalau lu panggil gue Mbah Bowo atau Eyang Bowo," katanya disambut tawa hadirin.

Prabowo bahkan berseloroh tidak akan kembali ke acara PAN apabila dipanggil dengan sapaan tersebut.