Prabowo Lepas Kontingen Indonesia Menuju Asian Games XX Aichi-Nagoya 2026

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga di Asian Games XX Aichi-Nagoya 2026, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/9).

Prabowo menyampaikan rasa bangganya dapat bertemu dengan para atlet yang akan mewakili Indonesia.

Dia menegaskan bahwa olahraga memiliki posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena kekuatan sebuah bangsa juga ditentukan oleh kualitas rakyatnya.

“Saya ingin menyampaikan bahwa olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena bangsa yang berhasil, bangsa yang kuat adalah bangsa di mana rakyatnya kuat,” ujar Prabowo.

Presiden juga mengingatkan bahwa kemampuan yang dimiliki para atlet merupakan anugerah, sekaligus kehormatan yang tidak dimiliki semua orang.

Untuk itu, kesempatan mewakili ratusan juta rakyat Indonesia harus dimaknai sebagai sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar.

“Dari ratusan juta rakyat Indonesia, hanya 432 orang atlet yang dikirim, yang memenuhi syarat, yang lolos kualifikasi, yang mewakili 287 juta, 432. Ini kehormatan yang sangat besar,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebutkan bahwa pada Asian Games kali ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet dari 35 cabang olahraga.