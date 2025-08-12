menu
Prabowo Malam-Malam Rapat Tertutup dengan Sejumlah Pejabat, Ini yang Dibahas

Prabowo Malam-Malam Rapat Tertutup dengan Sejumlah Pejabat, Ini yang Dibahas
Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat rapat tertutup di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/8) malam. Foto: Dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh penting ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/8) malam.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan sejumlah pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut.

"Hadir di antaranya Wakil Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” ujar Teddy.

Selain itu, hadir pula Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Herindra, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana, serta Kepala Perum Bulog Rizal Ramdhani.

Meski berlangsung di Istana Negara, pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup.

Teddy menuturkan bahwa pertemuan itu digelar untuk membahas isu-isu strategis yang tengah menjadi perhatian pemerintah.

“Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional,” kata dia. (mcr4/jpnn)

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh penting ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/8) malam.


Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

