Prabowo Masih Percaya sama 2 Orang Dekat Jokowi, tetapi Tak Seperti Dahulu
jpnn.com - JAKARTA - Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Jokowi tampaknya sedang tegang.
Itu kata atau penilaian peneliti dari Citra Institute Efriza.
"Tidak retak (hubungan Prabowo dengan Jokowi), tetapi jika ada sedikit ketegangan adalah hal yang biasa," ujarnya.
Menurut Efriza, Prabowo pengin menunjukkan ketegasannya dan tak mau punya pembantu dengan loyalitas ganda.
"Hubungan Prabowo dengan Jokowi tidaklah benar-benar memburuk, sekadar dinamika politik saja, jalan keluar selalu berusaha dicari bersama oleh keduanya," kata Efriza.
Dia menilai, dinamika reshuffle merupakan salah satu alat Prabowo dan Jokowi mencari jalan keluar.
Menurutnya, Prabowo mengurungkan niatnya mengganti dua orang 'kepercayaan' Jokowi, yakni Budi Gunadi Sadikin (Menkes) dan Tito Karnavian (Mendagri).
Namun, Prabowo menambah wakil menteri di bawah Budi dan Tito, yakni Wamenkes Benjamin Paulus dan Wamendagri Akhmad Wiyagus.
Hubungan Prabowo dengan Jokowi tak seperti dahulu lagi. Prabowo pengin menunjukkan ketegasannya.
