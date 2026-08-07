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Prabowo Masih Sedih Indonesia Gagal ke Piala Dunia, Bandingkan dengan Tanjung Verde

Prabowo Masih Sedih Indonesia Gagal ke Piala Dunia, Bandingkan dengan Tanjung Verde
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Presiden Prabowo saat taklimat dalam agenda pertemuan dengan periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di halaman Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku masih sedih karena Indonesia tidak lulus pada turnamen Piala Dunia 2026 lalu.

Padahal, Indonesia sendiri memiliki jumlah 300 juta jiwa dan termasuk negara dengan penduduk terbanyak di dunia.

Hal itu dia katakan saat taklimat dalam agenda pertemuan dengan periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di halaman Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/8).

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“Saya sangat sedih terus terang saja, ya kan, masalah sepak bola saja kita tidak mampu masuk Piala Dunia,” ucap Prabowo.

Prabowo lalu membandingkan dengan negara Cape Verde atau Tanjung Verde yang berhasil masuk Piala Dunia 2026 yang hanya memiliki 529 ribu jiwa.

“Masa negara kecil seperti Cape Verde, Cape Verde masuk, saya enggak tahu itu, mungkin jumlah penduduknya dengan Kabupaten Sumedang mungkin lebih banyak,” kata dia.

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“Apalagi banyak negara-negara kecil yang masuk ke situ,” lanjutnya.

Menurut dia, sepak bola hanyalah salah satu contoh bahwa Indonesia tertinggal dibandingkan negara lain. Selain itu, banyak sektor lain juga yang membuat Indonesia tampak tertinggal.

Presiden Prabowo Subianto mengaku masih sedih karena Indonesia tidak lolos pada turnamen Piala Dunia 2026 lalu.

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