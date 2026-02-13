menu
Prabowo: MBG Mungkin Tidak Penting untuk Orang Berada, tetapi Dibutuhkan Rakyat
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi, terutama bagi kelompok rentan. Foto: ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi, terutama bagi kelompok rentan.

Menurut dia, kebijakan tersebut mungkin tidak terasa relevan bagi kalangan berpenghasilan dan pendidikan tinggi.

Namun, bagi mayoritas rakyat, program tersebut dinilai sangat diperlukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Hal itu dia katakan saat peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan gudang ketahanan pangan Polri, pada Jumat (13/2).

"Makan bergizi gratis mungkin tidak penting untuk orang-orang yang cukup berada, mungkin tidak penting bagi mereka yang di atas,” ujar Prabowo.

“Di seluruh dunia yang saya pelajari, makan bergizi gratis adalah sangat-sangat diperlukan oleh mayoritas rakyat," lanjutnya.

Prabowo menyampaikan ungkapan tersebut sebagai respons atas kritikan terhadap MBG kala program ini diluncurkan tahun lalu.

Dia menuturkan, orang-orang terdidik kala itu mengejek dan menghina program tersebut karena hanya dianggap sebagai pemborosan anggaran negara.

