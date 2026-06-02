Prabowo-Megawati Bergandengan, Politikus Gerindra Singgung Soal Kedekatan Emosional
jpnn.com, JAKARTA - Juru bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menganggap peristiwa gandengan tangan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menandakan hubungan kedua tokoh memang baik sejak lama.
"Kedua tokoh bangsa tersebut memiliki kedekatan emosional dan persahabatan yang kuat, sehingga komunikasi dan silaturahmi di antara mereka tetap terjaga dengan baik demi kepentingan bangsa dan negara," kata Bahtra melalui layanan pesan, Selasa (2/6).
Legislator DPR RI itu juga mengatakan peristiwa gandengan tangan Prabowo dan Megawati menunjukkan para pemimpin bangsa guyub satu sama lain.
"Menunjukkan sikap guyub dan kebersamaan, terutama di tengah tantangan yang tidak mudah akibat dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang penuh ketidakpastian," ujar Bahtra.
Dia mengaku bersyukur Indonesia memiliki pemimpin seperti Prabowo, karena selalu memberikan penghormatan bagi Kepala Negara terdahulu.
"Inilah salah satu ciri khas kepemimpinan beliau, yakni mengedepankan persatuan, gotong royong, dan semangat bahu-membahu dalam membangun bangsa," tutur Bahtra.
Sebelumnya, Prabowo dan Megawati terekam bergandengan tangan saat menghadiri Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin (1/6) kemarin.
Momen itu terjadi usai upacara selesai dilaksanakan. Prabowo yang menjadi inspektur upacara langsung menyalami sejumlah pejabat yang hadir.
Juru bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menyebut peristiwa gandengan tangan Prabowo-Megawati menunjukkan para pemimpin bangsa guyub.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kunjungan Luar Negeri Presiden Prabowo Disorot, Seskab Teddy Menjawab Tegas
- Hari Pancasila: PDIP Surabaya Ajak Kader Tanamkan Ideologi di Dalam Keluarga
- Peringati Hari Lahir Pancasila, Ketum Logis 08 Nilai Prabowo Konsisten Jalankan Amanat Pendiri Bangsa
- Prabowo: Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan Sama Kita
- Momen Akrab Prabowo Gandeng Tangan Megawati Seusai Upacara Hari Pancasila
- Ganjar PDIP Heran Ada Partai Persilakan Pemerintah Jadi Inisiator Revisi UU Pemilu