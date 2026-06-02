Prabowo-Megawati Bergandengan, Politikus Gerindra Singgung Soal Kedekatan Emosional

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jpnn.com, JAKARTA - Juru bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menganggap peristiwa gandengan tangan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menandakan hubungan kedua tokoh memang baik sejak lama.

"Kedua tokoh bangsa tersebut memiliki kedekatan emosional dan persahabatan yang kuat, sehingga komunikasi dan silaturahmi di antara mereka tetap terjaga dengan baik demi kepentingan bangsa dan negara," kata Bahtra melalui layanan pesan, Selasa (2/6).

Legislator DPR RI itu juga mengatakan peristiwa gandengan tangan Prabowo dan Megawati menunjukkan para pemimpin bangsa guyub satu sama lain.

"Menunjukkan sikap guyub dan kebersamaan, terutama di tengah tantangan yang tidak mudah akibat dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang penuh ketidakpastian," ujar Bahtra.

Dia mengaku bersyukur Indonesia memiliki pemimpin seperti Prabowo, karena selalu memberikan penghormatan bagi Kepala Negara terdahulu. 

"Inilah salah satu ciri khas kepemimpinan beliau, yakni mengedepankan persatuan, gotong royong, dan semangat bahu-membahu dalam membangun bangsa," tutur Bahtra.

Sebelumnya, Prabowo dan Megawati terekam bergandengan tangan saat menghadiri Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin (1/6) kemarin.

Momen itu terjadi usai upacara selesai dilaksanakan. Prabowo yang menjadi inspektur upacara langsung menyalami sejumlah pejabat yang hadir.

