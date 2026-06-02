Prabowo-Megawati Bergandengan, Sahroni NasDem Ikut Bahagia

Momen Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bergandeng tangan usai upacara Hari Lahir Pancasila, pada Senin (1/6). Foto: tangkapan layar kanal Youtube Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni mengaku ikut bahagia menyaksikan peristiwa gandengan tangan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.

"Saya jujur sebagai rakyat dan juga politisi senang sekali melihat kejadian ini," kata Sahroni melalui layanan pesan, Selasa (2/6).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menilai momen gandengan tangan menandakan kedua tokoh punya hubungan erat meski suasana politik menghangat.

"Kemesraan dari dua negarawan bangsa ini mencerminkan betapa pun bergejolaknya situasi negeri, persatuan dan kekeluargaan tetap nomor satu," ungkap Sahroni.

Dia menilai momen bergandengan tangan Prabowo dan Megawati secara politik menunjukkan pemerintah dan partai oposisi tetap fokus menjaga stabilitas di tengah situasi global yang tak menguntungkan Indonesia

"Saya yakin Pak prabowo bisa handle negeri tercinta ini jadi negara yang hebat dan kuat," ujar Sahroni.

Sebelumnya, Prabowo dan Megawati terekam bergandengan tangan saat menghadiri Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin (1/6) kemarin.

Momen itu terjadi usai upacara selesai dilaksanakan. Prabowo yang menjadi inspektur upacara langsung menyalami sejumlah pejabat yang hadir.

