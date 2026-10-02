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Prabowo Melantik 26 Tokoh Termasuk Rocky Gerung Jadi Wantimpres, Berikut Daftar Namanya

Prabowo Melantik 26 Tokoh Termasuk Rocky Gerung Jadi Wantimpres, Berikut Daftar Namanya
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Rocky Gerung saat tiba di Istana Negara untuk dilantik sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Jumat (2/10/2026). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik 26 tokoh sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (2/10).

Namun, ada sejumlah tokoh yang mencuri perhatian yang dilantik Prabowo pada siang ini.

Tokoh tersebut, yakni aktivis Rocky Gerung yang kerap mengkritik pemerintahan, eks Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, hingga pengusaha Chairul Tanjung.

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Rocky Gerung terpantau datang ke Istana Negara dengan mengenakan setelan jas biru tua dan kemeja putih.

Adapun, Pelantikan Wantimpres itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107P 2026 Tentang Pengangkatan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Wantimpres diketuai oleh Pratikno, Mohammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, Muhammad Qodari menjabat sekretaris.

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Berikut anggota Wantimpres:

1. Shinta Nuriyah Wahid

Presiden Prabowo Subianto melantik 26 tokoh termasuk Rocky Gerung, Chairul Tanjung, hingga Anwar Usman sebagai Wantimpres di Istana Negara

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