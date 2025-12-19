Prabowo Melantik 6 Duta Besar RI, Berikut Daftarnya

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto melantik enam Duta Besar di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/12) sore ini.

Pelantikan itu sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia

Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti keenam Duta Besar tersebut.

“Bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," lanjutnya diikut para dubes.

Selanjutnya, acara pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh pejabat yang dilantik.

Berikut daftar Duta Besar yang dilantik Prabowo:

1. Yusron Bahauddin Ambary sebagai Duta Besar untuk Republik Demokratik Rakyat Aljazair