Prabowo Melantik Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Haji dan Umroh juga Wakil Menteri Haji dan Umroh, di Istana Negara, pada Senin (8/9).
Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86P tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Periode 2024-2029.
Menteri Haji dan Umroh yang baru dibentuk dijabat oleh Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan.
Wakil Menteri Dahnil Anzar.
Prabowo membacakan janji dan sumpah jabatan yang diikuti oleh Irfan dan Dahnil.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Prabowo diikuti pejabat yang dilantik.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” tutur Prabowo diikuti keduanya.
Prabowo juga melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.
Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri serta Wakil Menteri Haji dan Umroh di Istana Negara, pada Senin (8/9).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prabowo Reshuffle Budi Gunawan Dicopot, Kursi Menko Polkam Masih Kosong
- Sri Mulyani hingga Budi Arie Direshuffle oleh Prabowo
- Sejumlah Pejabat Datangi Istana, Ada Reshuffle?
- Isu Reshuffle Mencuat, Prabowo Panggil Sejumlah Tokoh ke Istana
- Nadiem Tersangka, Buya Anwar Sebut Prabowo Sudah Memenuhi Janji
- SBY Optimistis Kepemimpinan Prabowo Membawa Kemajuan untuk Indonesia